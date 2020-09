Lucía Méndez revela la verdad sobre su relación con Vicente Fox: "Me usaron"

Lucía Méndez rompió el silencio y reveló todo detrás de la supuesta relación con el expresidente Vicente Fox, con quien se le relacionó cuando era candidato presidencial luego de aparecer en la propaganda política juntos.

Debido a la propaganda política donde se le ve junto al entonces candidato a la presidencia se especuló que sostenían una relación sentimental, sin embargo, la actriz rompió el silencio y reveló la verdad tras los rumores.

Durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda, la también cantante reveló que no había sostenido una relación con el expresidente Vicente Fox y que habían usado su imagen para darle popularidad al entonces candidato.

“Con Fox me inventaron que yo andaba con él y yo no lo conocía, yo no tenía ni la más remota idea de él y de pronto en su compañía lo ponían a él y mí. A mí me usaron para su campaña presidencial pensando en la gente como éramos de León, Guanajuato”, dijo la actriz.

La polémica no se detuvo con el expresidente Vicente Fox, pues continuó con el exmandatario Miguel de la Madrid, de quien se dijo que era padre del hijo de la actriz Pedro Antonio Torres, lo cual negó de inmediato.

“Un día me lo encontré en un elevador iba con dos de su seguridad y le dije 'oiga, usted me debe una lana' y me dijo '¿por qué?', le dije 'porque no me esté usando, diciendo que yo ando con usted' y me dijo 'no, yo no soy es el precio de la fama' pero le dije 'no, no se haga tonto, usted me está usando a mí y no entiendo por qué”, relató.