Raúl "Negro" Araiza habla sobre sus INFIDELIDADES; "he tenido errores", confiesa

Cansado de los cuestionamientos, el conductor estrella de "Hoy", Raúl "Negro" Araiza habló abiertamente sobre los problemas que ha vivido en distintas etapas de su vida personal lejos del mundo del espectáculo.

Durante una entrevista con medio de comunicación, el también comediante tocó el tema relacionado con las presuntas infidelidades que cometió durante su matrimonio con Fernanda Rodríguez de quien se separó hace un año.

Actualmente, el también protagonista de telenovelas como "Locura de amor", "Las grandes aguas" y "El milagro de vivir" se encuentra disfrutando de su noviazgo con María Amelia Aguilar; ambos coinciden en el programa matutino.

En el encuentro con medios de comunicación, Raúl "Negro" Araiza confesó que aprendió de los errores que cometió en el pasado; sin embargo, descartó que cargue con la pena o vergüenza.

"He tenido errores, los he aceptado, he pedido disculpas y he aprendido. Yo no soy alguien que cargue con pena o con vergüenza de mis errores", contó.