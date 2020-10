Cesar Évora DESMIENTE su supuesta MUERTE; estrena TELENOVELA: VIDEO

El actor César Évora reapareció ante los medios de comunicación, después de que estuvo un muy buen tiempo alejado de las cámaras de televisión.

Algunos sitios incluso habían señalado que posiblemente el actor de origen cubano habría perdido la vida y que por ello no había aparecido frente a las pantallas.

Sin embargo, todo esto ha sido desmentido por el mismo actor, quien además hizo una revelación importante en su encuentro frente a las cámaras.

Estrena nueva telenovela

César Évora dio a conocer durante una entrevista al programa 'Hoy' que tendrá una nueva telenovela en la que va a participar junto al productor Juan Osorio.

"¿Qué le pasa a mi familia?", es el nombre de la telenovela en la que va a participar César Évora junto a actores como Ariadne Díaz, Emilio Osorio y Diana Bracho, entre otros.

Évora denuncia cuentas 'fake'

El actor señaló que hay muchas cosas que luego se dicen sobre él, pero todo es falso, donde incluso hay algunos sitios que han dicho que habría muerto, pero todo eso es falso.

"No hagan caso, yo no tengo ninguna red social. Varias veces he comentado lo mismo, esas cuentas no son mías, no son reales, no hagan caso de ellas", sentenció Évora.