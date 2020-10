Giovanni Medina “celebra” boda de Ninel Conde con viaje acompañado de ¡Su persona favorita!

View this post on Instagram

"Un padre es un ejemplo a seguir para todos los hombres del Mundo. El amor a los hijos, es el amor mas puro, sublime, y la conexiu00f3n mas directa y milagrosa con Dios. El fue Padre e hijo y ese fue su regalo y sacrificio por nosotros. Ese sacrificio que ayer, hoy y siempre hacemos por nuestros hijos, no es sacrificio, sino el deber y el regalo mas divino y hermoso que la vida nos regalo. Feliz dia del padre hermano querido del alma." HS Felicidades a todos nuestros queridos padres. Amen celosamente la paternidad que Dios nos dio. #HastaVerVictoria