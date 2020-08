Ninel Conde acusa a Giovanni Medina de discriminación y machismo

View this post on Instagram

Hijito amado, te escribo esto para cuando crezcas: . Aunque con argumentos falsos, consigan medidas para separarnos, nunca destruirau0301n nuestro amor. . Cuando crezcas, sin duda entenderau0301s el por queu0301 de nuestra injusta separaciou0301n. . Estoy segura que cuando seas padre, jamau0301s le hablarau0301s mentiras a tus hijos acerca de su mamau0301. . Te ameu0301, te amo y te amareu0301 siempre. . Oro para que Dios proteja tu corazou0301n, te llene de amor y sus au0301ngeles te rodeen. . ud83dude4fud83cudffb Tus tiu0301os, tus primos, tu hermana y yo, te extranu0303amos y amamos infinitamente u2764ufe0f . .