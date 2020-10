Daniel Urquiza le dejó millonaria FORTUNA a David Zepeda; revelan su TESTAMENTO

Tras la muerte de Daniel Urquiza han surgido gran número de especulaciones en torno al trágico suceso, pues se dice que se suicidó luego de una decepción amorosa, y de una depresión que acarreó durante antes.

Esto ha generado varias polémicas, pues a raíz de su muerte se dio a conocer que estaba alejado de su familia desde años, pues ellos lo rechazaron por su orientación sexual, por lo que no dejaría nada de su fortuna para ellos.

De acuerdo con el canal de Youtube Suavesuave suavecito, el heredero de Urquiza sería el actor David Zepeda, con quien habría mantenido una relación de pareja durante diez años y por lo que él sería el elegido para heredar la fortuna del “Rey de las Extensiones”.

Se dice que Urquiza ganaba diariamente entre 500 mil pesos y un millón por poner extensiones a estrellas de fama internacional como Kim Kardashian y las celebridades mexicanas.

Zepeda heredaría el 80 por ciento de su fortuna, mientras que cuatro amigos recibirían el 20 por ciento restante del dinero que logró en vida a lo largo de su trabajo. Sin embargo el canal en cuestión no muestra imágenes del testamento o evidencias concretas que certifiquen lo dado a conocer.

Este canal ha desatado una amplia ola de críticas donde se expresa que sólo se trata de mentiras, pues nunca existió una relación entre Zepeda y Urquiza, por lo que descalifican este contenido.

Videntes afirman que sí hubo una relación entre ellos

Aunque David Zepeda no ha dado declaraciones contundentes al respecto, una fotografía publicada en Instagram dejó claro que él no tiene nada que esconder, pues escribió que "Cuanto más débil es el calumniador, más peligrosas son sus acciones... Las personas felices no pierden el tiempo mintiendo, y haciendo el mal a los de más... Las paz y tranquilidad que viene de no tener nada que temer ni ocultar no tiene precio".

Sobre este polémico tema varios videntes han afirmado que sí hubo una relación de pareja entre ambas celebridades, el último que indicó esto fue el Dr. Ron un psíquico que ha trabajado con el FBI y quien supuestamente contactó a Urquiza, quien desde el más allá habló.

Según Rob, Urquiza murió muy enamorado del actor y le envió un mensaje en el cual le pidió que no tenga miedo a enfrentar la realidad y que sea sincero con él mismo, pues hay pruebas que confirman su relación.

El pasado 19 de octubre, Daniel Urquiza se quitó la vida en su departamento ubicado en La Torre Museo que se encuentra en el cruce de las calles Hegel y Tres Picos en la colonia Bosque de Chapultepec en la Alcaldía Miguel Hidalgo.