Danna Paola enloquece a sus fans con outfit holgado, pero sin ropa interior: FOTO

Danna Paola es una de las artistas mexicanas que, a pesar de su corta edad, está consiguiendo éxitos a nivel internacional. Sea como actriz o como cantante, todo lo que hace se convierte en un verdadero "hitazo".

Basta con mencionar sus protagónicos en teatro con "Wicked" o dentro de la serie de Netflix, "Élite" donde alcanzó gran fama; sin embargo, sus últimos sencillos: "No bailes sola", "Santería" o "Me, myself" han puesto a bailar a prácticamente toda la juventud.

En cuanto a sus redes sociales, no hay gran diferencia, pues tan sólo en Instagram la siguen más de 27 millones y medio de personas, quienes están al pendiente de todos sus movimientos.

Justo en esa red es donde la originaria de la CDMX de 25 años publicó una serie de fotografías donde aparece con un outfit un poco al estilo de Billie Eilish, pero no por lo colorido, sino por los holgado de las prendas.

El atuendo se conforma por dos piezas: una camisa de pana y unos jeans, ambos de tallas más grande a la de ella. Sin embargo, lo extraordinario llegó en una instantánea de la sesión, dejó ver que no tenía ropa interior. Esto enloqueció de inmediato a sus fans, pues pocas veces se atreve a lucir un poquito provocativa.

Más de 2 millones 300 likes le llovieron y comentarios de todo tipo.

Danna Paola e Isabela Merced estrenan VIDEO de “Don’t Go”

Danna Paola e Isabela Merced estrenaron el video de su canción “Don’t Go”, un tema que promete ser un hit pues tiene una mezcla de ritmos que la hacen especial.

Fue recientemente Danna Paola quien dio a conocer en sus redes sociales la colaboración con Merced en este tema bilingüe (inglés y español) que tienen una combinación de ritmos de tango y sonidos latinos que seguro pone a bailar a más de un fan.

A pocas horas de haber lanzado en YouTube el video ya cuenta con miles de visitas y me gusta en esta plataforma, además de comentarios de apoyo para ambas artistas de origen latino, pues Merced es de origen peruano y siempre se ha mostrado orgullosa de sus raíces.

