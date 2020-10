Mhoni Vidente DESTAPA relaciones sentimentales de David Zepeda ¿con quiénes anda? VIDEO

Hace unas semanas el actor y conductor de televisión, David Zepeda se convirtió en tema de conversación en el mundo del espectáculo después del presunto suicidio de Daniel Urquiza, El Rey de las Extensiones, pues trascendió que tenían una relación sentimental.

Fue el programa "Chisme no like" el encargado de compartir el rumor pues presuntamente el actor y el estilista tuvieron una noviazgo; sin embargo, el primero habría preferido mantenerlo en las sombras y no hablar de ello ante los medios.

Ahora, la pitonisa más certera del país, Mhoni Vidente terminó con los rumores y habló sobre la vida personal del protagonista de telenovelas como "Sortilegio", "Vencer el desamor" y "Por amar sin ley".

¿Qué dijo?

Durante su colaboración en el programa "Aquí contigo" de El Heraldo TV, Mhoni Vidente confesó que, actualmente, David Zepeda tiene una relación sentimental con dos personas: un hombre y una mujer.

De acuerdo con sus predicciones, una de sus parejas sentimentales romperá el silencio y hablará sobre su noviazgo con el reconocido actor.

La cubana confesó que, hace unos años, ella predijo las preferencias sexuales de David Zepeda, quien la atacó asegurando que eran puras especulaciones; Mhoni Vidente confesó que ella dice "predicciones no chismes".