Estas FOTOS dejan al DESCUBIERTO el verdadero rostro de Ariel Miramontes lejos de Albertano

Despueu0301s de medio anu0303o sin trabajar en un escenario, hoy 9 de octubre tendremos el gusto de subir el telou0301n de el #teatroaldama con una obra que ya es un clau0301sico de la comedia mexicana #aoscurasmedarisa Es sin duda un privilegio trabajar de cualquier cosa que nos produzca placer, no tengo palabras para describir lo feliz que me siento al pisar un escenario, Muchas gracias a todo el puu0301blico que ha comprado su boleto y al que irau0301 a ver la obra, les prometemos cuidarlos con todas las normas de sanidad que la Secretaria de Salud nos pide y que se van a divertir mucho u0040gou_producciones u0040alexgouboy Gracias una vez mau0301s por hacerme cou0301mplice de tan intreu0301pidas aventuras u2665ufe0f