Emiliano Aguilar habla de Pepe Aguilar tras la pelea que tuvo con su hermano Leonardo: “ojalá esto se haga viral"

Hace unos días, el nombre de Emiliano Aguilar nuevamente fue tendencia, luego que el hijo mayor de Pepe Aguilar se lanzó en contra de su medio hermano, Leonardo quien por medio de redes sociales mostró apoyo a Grupo Frontera quienes en un video salieron a defenderse de ser señalados de apoyar a Trump.

Fue entonces que Emiliano Aguilar se le fue con todo a su medio hermano, y dejó claro que él apoya a los mexicanos y a los migrantes. Ahora el rapero vuelve a ser tendencia, pero esta vez debido a que salió a defender a su padre Pepe Aguilar, quien hizo unas declaraciones sobre la relación que tiene con su hijo mayor y fue muy criticado, por lo que Emiliano ya se pronunció en sus redes sociales.

La controversia surgió luego de que Pepe Aguilar hablara sobre su hijo mayor en el podcast "Cracks". Durante la conversación, el intérprete de regional mexicano mencionó que lleva dos años sin ver a Emiliano, pero no porque él lo haya decidido, sino porque su hijo ha optado por mantenerse alejado. Estas declaraciones le bastaron para que el charro recibiera cientos de críticas, sin embargo, el mismo Emiliano ya salió en defensa de su padre.

Pepe Aguilar dice que lleva dos años sin hablar con su hijo Emiliano, porque él no quiere que no hubo ningún problema #PepeAguilar #EmilianoAguilar #Entrevista #OsoTraba

A través de sus redes sociales, Emiliano Aguilar compartió su postura respecto a las palabras de su padre y dejó en claro que, aunque ha estado distanciado, esto no significa que haya sido abandonado. Con un tono directo y sin rodeos, el rapero explicó que sus propias decisiones fueron las que lo alejaron de su familia.

En su mensaje, Emiliano Aguilar dejó en claro que Pepe Aguilar siempre estuvo presente y que no hay razones para señalarlo como un padre ausente. Además, subrayó que su papá es una persona íntegra y que jamás hablaría mal de él, pues, lo quiere y lo respeta.

"Mi jefe nunca me abandonó, yo por mis errores inmadurez y pendejadas que andaba haciendo nos fuimos separando pero no me abandonó, mi jefe es una buena persona que hizo lo mejor que pudo con lo que se le presentó, yo lo quiero un ch*ngo y jamás voy hablar mal de él. Ojalá esto se haga viral y no nomas las cosas malas", se lee en el comunicado de Emiliano