Maite Perroni revela distanciamiento con Dulce María y otros integrantes de RBD

El éxito del que gozaron con su gira del reencuentro parece haber cobrado factura en la amistad que los unió por más de 20 años, pues son casa vez más los integrantes de RBD los que han confirmado una fractura en la relación que tenían. Entre ellos Maite Perroni, quien recientemente confirmó un distanciamiento con Anahí y Dulce María tan sólo después de la postal compartida en redes sociales donde se mostraban más unidas que nunca junto a sus pequeños hijos.

En 2023 le regreso de Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann con su "Soy Rebelde Tour" generó gran alboroto entre los fanáticos de la agrupación, quienes invadidos por la nostalgia no dudaron en ser parte de los conciertos y esto llevó al proyecto a convertirse en uno de los más taquilleros de ese año. Aunque se hablaba de más presentaciones, el pleito legal por "irregularidades en la contabilidad" de las ganancias de la gira habría generado conflictos entre los cantantes.

Lo que por varios meses se mantuvo como un rumor, finalmente fue confirmado por Maite Perroni al señalar que existía un distanciamiento entre ella y sus compañeras Anahí y Dulce María. En un encuentro con los medios retomado por “Sale el Sol”, la también actriz habló sobre el documental que se había trabajado en el que compartirían detalles de la exitosa gira que marcó su regreso a los escenarios luego de 15 años, algo que podría no volver a ocurrir.

“Qué te puedo yo decir, creo que pensamos diferente y adultamente tomamos nuestras decisiones y así es. Afortunadamente mis amigas y mi familia son los mismos de hace 20 años”, dijo la cantante sobre su amistad con Anahí y Dulce María para después hablar sobre la posibilidad de un reencuentro: “No sé, la verdad es que por lo pronto no hay ningún plan y no sé de qué forma podría darse algo así, pero el tiempo dura, hoy por hoy no es así”.