Predicciones de los Oscar 2025: estas son las apuestas para la premiación, según Rotten Tomatoes

La 97ª edición de los Premios de la Academia, programada para el 2 de marzo de 2025, se perfila como una de las más impredecibles en la historia reciente, pues muchas de las cintas que se encuentran nominadas, han estado rodeadas de un aura de polémica que pone aún más en duda quiénes serán las actrices y actores que regresen a casa con la estatuilla más importante de la industria.

Y como estamos a nada de que llegue esta esperada fecha, las predicciones están más intensas que nunca ya que mientras la Academia decide a sus ganadores, tanto fans como expertos del cine se lanzan a hacer sus propias apuestas sobre qué películas se coronarán en cada categoría.

Para ello, muchas personas confían en las valoraciones que ofrecen plataformas como IMDb, Filmaffinity y Rotten Tomatoes, pues es bien sabido que desde hace varios años se han dedicado a recopilar tanto las opiniones del público, como de expertas en el mundo del cine y con ello es posible tener una visión de lo que sucederá el próximo domingo 2 de marzo.

Las predicciones de los Premios Oscar 2025, según Rotten Tomatoes

A medida que se acerca la ceremonia de los Oscar 2025, la anticipación crece y aunque las predicciones nos ofrecen una visión de las posibles victorias, la naturaleza impredecible de la industria cinematográfica garantiza que la noche esté llena de sorpresas; por ello, las y los cinéfilos de todo el mundo estarán atentos para ver qué películas y actuaciones se alzan con el reconocimiento. Mientras tanto, de acuerdo con plataformas como IMDb, Filmaffinity y Rotten Tomatoes, hay algunas predicciones que debes conocer.

Mejor Película: "Anora" vs. "Cónclave"

La categoría de Mejor Película presenta una competencia feroz entre "Anora" y "Conclave". "Anora", dirigida por Sean Baker, ha acumulado una serie de premios en festivales internacionales, incluido el Gran Premio del Jurado en Cannes; por su parte, "Conclave", dirigida por Edward Berger, es aclamada por su intrincada trama y actuaciones destacadas, obteniendo el Oso de Oro en Berlín. Ambas películas dominaron las nominaciones en diversas ceremonias, lo que augura una contienda cerrada en la noche de los Oscar.

Mejor director: Sean Baker

Sean Baker, con "Anora", se perfila como el favorito para Mejor Director ya que su enfoque innovador y su capacidad para capturar la esencia de la narrativa han sido reconocidos por la crítica. Sin embargo, la competencia es fuerte, con Brady Corbet ("The Brutalist") y Edward Berger ("Conclave") también siendo considerados contendientes serios.

Mejor actor: Adrien Brody

Adrien Brody, por su papel en "The Brutalist", es ampliamente reconocido como el favorito a Mejor Actor, pues su interpretación profunda y matizada ha resonado tanto con la crítica como con el público. No obstante, Timothée Chalamet ("A Complete Unknown") ganó terreno recientemente, especialmente después de su victoria en los SAG Awards, lo que añade incertidumbre a la categoría.

Con una competencia reñida en múltiples categorías, las predicciones de los expertos se han convertido en un tema de intenso debate.

Fotografía: Instagram/@thebrutalistmov

Mejor actriz: Demi Moore

Demi Moore con "La Sustancia", es vista como la principal contendiente a Mejor Actriz ya que su regreso al cine con una actuación poderosa ha sido aclamado por la crítica. Sin embargo, Mikey Madison ("Anora") y Fernanda Torres ("I'm Still Here") también han recibido elogios significativos, lo que podría llevarse una sorpresa en la categoría.

Mejor Actor de Reparto: Kieran Culkin

Por su parte, Kieran Culkin, por "A Real Pain", es considerado el favorito para Mejor Actor de Reparto ya que su actuación ha sido destacada por su complejidad y profundidad emocional. Otros contendientes notables incluyen a Guy Pearce ("The Brutalist") y Jeremy Strong ("The Apprentice").

Mejor actriz de reparto: Zoe Saldaña

Zoe Saldaña, por "Emilia Pérez", es vista como la principal candidata a Mejor Actriz de Reparto, pues su interpretación es elogiada por su intensidad y autenticidad. Sin embargo, la controversia en torno a la película podría influir en la percepción de su desempeño.

Mejor Guión Original: Sean Baker

Sean Baker, de "Anora", es el favorito para Mejor Guion Original ya que su habilidad para crear diálogos auténticos y una narrativa envolvente ha sido ampliamente reconocida. Otros guionistas destacados incluyen a Jesse Eisenberg ("A Real Pain") y Brady Corbet junto con Mona Fastvold ("The Brutalist"). A medida que se acerca la ceremonia de los Oscar 2025, la anticipación crece.

Fotografía: Instagram/@emiliaperezfilm

Mejor Guión Adaptado: Peter Straughan

Peter Straughan, por "Conclave", es considerado el favorito para Mejor Guión Adaptado, pues su adaptación de la novela homónima ha sido elogiada por su fidelidad y profundidad. Otros contendientes incluyen a Jacques Audiard ("Emilia Pérez") y Clint Bentley junto con Greg Kwedar ("Sing Sing").

Mejor Película Internacional: "Todavía estoy aquí"

"I'm Still Here", dirigida por Walter Salles y protagonizada por Fernanda Torres, se ve como la principal candidata a Mejor Película Internacional. La película es aclamada por su narrativa conmovedora y su relevancia histórica, pero otras películas destacadas en la categoría incluyen "Emilia Pérez" y "Kneecap".

Mejor Película Animada: "El robot salvaje"

"The Wild Robot", dirigida por Chris Sanders, es considerada la favorita para Mejor Película Animada ya que su animación innovadora y emotiva historia han resonado tanto con críticos como con audiencias, pero no todo es tan fácil ya que otros contendientes notables incluyen "Flow" y "Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl". Aunque las predicciones ofrecen una visión de las posibles victorias, la naturaleza impredecible de la industria cinematográfica garantiza que la noche esté llena de sorpresas.

Fotografía: Instagram/@thewildrobot

Mejor Documental: "No hay otra tierra"

"No Other Land", dirigida por Radu Jude, es visto como el principal candidato a Mejor Documental. Su enfoque único y su relevancia social han sido ampliamente elogiados. Otros documentales destacados incluyen "Banda sonora de un golpe de Estado" y "La caña de azúcar".