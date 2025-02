Siguen dimes y diretes entre Morena y PAN por presunto abogado de "El Mayo" Zambada

El abogado a quien se le señala de defender a Ismael “El Mayo” Zambada, Sergio Arturo Ramírez Muñoz, estuvo inmerso en el Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados como asesor del entonces presidente de la Comisión de Cultura, Sergio Mayer.

Así lo reconoció en entrevista, el actual diputado federal de Morena, luego de que el coordinador del Partido Acción Nacional, Elías Lixa, presentó un contrato de prestación de servicios que tuvo la Cámara baja con Ramírez Muñoz.

“En el 2018, 20, en el 2021, unos meses antes de que terminara la legislatura conocí al abogado Sergio Ramírez en sus temas de cultura de paz, y los últimos tres meses estuvo como asesor mío en esos temas que estábamos dando conferencias en sus temas de cultura de paz y ya. No hay nada turbio, no hay nada ilegal, o cual es el tema cual es la pregunta (Yo no tengo porque desconocer nada, yo estoy reconociendo”, dijo.