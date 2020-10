18 FICM: “Ricochet”, una lucha entre el dolor y el miedo

Hace 13 años, Rodrigo Fiallega vio una noticia de Argentina que lo dejó perplejo y al mismo tiempo inspiró su primera película, “Ricochet”. Una historia que cuenta la vida de un hombre extranjero que llegó hace 20 años a México y se quedó tras enamorarse de una mexicana, sin embargo, de ese amor no quedan rastros, sólo el dolor por haber perdido a su hijo tempranamente.

“Es una historia muy mexicana, son personajes con los que se van a identificar, porque experimentan emociones universales por las que todos hemos pasado: dolor, miedo y amor”, comentó Fiallega al presentar su ópera prima en el Festival Internacional de Cine de Morelia, como parte de la selección oficial de largometrajes.

Ese extranjero se llama Martijn (Martijn Kuiper) y alejado de su patria, sin alguien con quien hablarle sobre sus emociones, lo atormenta una y otra vez la muerte de su hijo, pero a lo largo de la película da algunos pistas de esa angustia en la que vive y que nadie sospecha.

“La dificultad de este personaje es que no expresa lo que siente, entonces a través de los gestos y el movimiento corporal tienes que dialogar, por eso en cuanto leí el guion me enamoré del papel. Además, me identifico con esa frustración que tiene y que en algún momento he experimentado, claro por otras circunstancias, por eso tampoco lo juzgo”, señaló el actor holandés.

La película se filmó en sólo cuatro semanas y se desarrolla en un sólo día, de ahí que para el director y la fotógrafa fue un desafío terminarla en poco tiempo, más cuando la luz natural jugó en su contra en ocasiones.

Este largometraje fue realizado con apoyo de Foprocine, el cual recibió en 2016 y aún así tuvieron que pasar dos años más consiguiendo financiamiento para filmarla y dos más para terminarla, por eso Fiallega considera que ahora con la extinción de los fideicomisos será más difícil desarrollar este tipo de historias independientes.

Por: Patricia Villanueva