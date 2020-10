18 FICM: Por qué ver la versión restaurada de “Amores perros” en su regreso a cines

Hace 20 años, la escena de un accidente de automóvil enlazó tres historias entrecruzadas, pero además, generó una revolución en la industria cinematográfica en México. Se trata de la película “Amores perros”, la ópera prima del extraordinario director Alejandro González Iñárritu.

La cinta que fue estrenada en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes en mayo del año 2000, ahora regresará a salas mexicanas en su aniversario número 20 con una versión restaurada que inaugura el Festival Internacional de Cine de Morelia en su decimoctava edición bajo un formato híbrido.

Es un gran honor para el Festival Internacional de Cine de Morelia ser una de las plataformas de exhibición de la versión restaurada de este filme que transformó la industria cinematográfica nacional y es considerado un hito en la historia del cine mexicano", ha asegurado el FICM en sus redes sociales.

Cuándo regresa a los cines

Alejandro Ramírez, presidente del Festival Internacional de Cine de Morelia, aseguró durante una entrevista vía remota para Televisa, que esta película se estará reestrenada a partir del 5 noviembre en cines de todo el país, esto con la intención de que una nueva generación de cinéfilos tengan la oportunidad de apreciar esta obra.

¡Les tenemos preparada una sorpresota! Mañana, antes de la Ceremonia de Inauguración del #FICM2020, celebraremos los 20 años de AMORES PERROS nada más y nada menos que con... bueno, mañana lo verán.



Nos vemos a las 16:00 hrs acá:

uD83CuDFACuD83DuDC49 [ https://t.co/ZKq6LSUuiM ] pic.twitter.com/O6qVjt6XzK — Morelia Film Fest (@FICM) October 28, 2020

Motivos para ver la versión restaurada de "Amores perros"

La cinta protagonizada por Gael García es considerada uno de los clásicos del cine mundial por la prestigiada marca estadounidense The Criterion Collection, pero este no es el único motivo, pues "Amores perros" fue acreedora al Gran Premio de la Semana de la Crítica en Cannes.

En suma, esta cinta fue nominada al Oscar como Mejor Película de Habla No Inglesa, y a pesar de que no se llevó esta estatuilla, es ganadora de once premios Ariel y decenas de galardones internacionales.

"Amores perros" da arranque al FICM en el marco del 20º aniversario de su estreno, un evento que lleva por cuarta ocasión a González Iñárritu a visitar la ciudad de Morelia.

Recordemos que el mexicano ganador de cinco Premios Oscar ha sido un gran amigo del FICM desde la época de las Jornadas de Cortometraje Mexicano, antecedente del Festival de Morelia, de las que fue un generoso patrocinador a partir de 1996 junto a Daniela Michel, directora del festival que comienza hoy y termina el 1 de noviembre.