Luis Miguel tiene un gemelo que vive crisis financiera; está desempleado

Su nombre es Andrés Urrustarazu y es de origen argentino, su fama comenzó luego que un amigo argentino de Luisito Rey, papá de Luis Miguel, lo vio en el Hotel Dos Reyes de Mar del Platay y quedó sumamente sorprendido con su enorme parecido con el famoso cantante mexicano; le pidió su número y quedó en comunicarse con él, era 1995 y “El Sol” se encontraba de paso en Argentina y tenía por delante una gira para cantar en Nueva York por el cumpleaños 80 de Frank Sinatra.

Con casi de la edad de Luis Miguel, Andrés Urrustarazu, quien nació el 12 de agosto de 1971, casi 500 días después que el artista, recibió la esperada llamada en 1996, a partir de entonces se convirtió en el doble oficial de Luis Miguel y su vida cambió para siempre; ahora conocido mundialmente como “Andrés Rey”, el joven de rigen argentino comenzó a trabajar y vivir una vida de ensueño, sin embargo las cosas cambiaron radicalmente este año para él.

La pandemia hizo estragos en su carrera y ahora “Andrés Rey” se encuentra desempleado y suman más de siete meses sin encontrar trabajo como el doble del intérprete de “La Incondicional”, esto debido a la cancelación y cierre de muchas actividades, entre éstas aquellas relacionadas con la música, debido al confinamiento derivado de la emergencia sanitaria.

"Andrés Reu" pasa por un momento difícil

Si bien Andrés Urrustarazu no ha tenido serios inconvenientes económicos, reconocer que en el actual contexto no ha tenido el trabajo que antes percibía; el argentino ha pasado la cuarentena confinado en una finca junto a su familia, y ha realizado algunos videos personalizados vía on line. Se muestra agradecido por lo que le ha tocado vivir y por el gran trabajo que desempeña, ya que esto le dio al oportunidad de conocer muchos países, de viajar y experimentar buenas experiencias junto a los fans de “El Sol”.

Urrustarazu reconoce que la pandemia acabó con muchas de las actividades en donde se desempeñaba con talento, desde fiestas empresariales, cumpleaños, baby shower’s o cualquier otra presentación que requería de su talento en escena. Por ahora eso no e posible y al parecer sigue de largo la situación. Aunque en su memoria quedan los viajes en limusina, en jets privados, o las visitas a algún resort, por ahora prevalecen las anécdotas y ya más adelante el tiempo dirá.

El doble de Luis Miguel, que tiene ascendencia vasco-francesa y se considera fan del equipo River Plate, no. pierde la esperanza de volver a brillar como lo hizo en años pasados, de retomar su agenda y compartir con los fans del famoso cantante mexicano. Para eso sabe que se necesitará un tiempo, pero por ahora ha decidido pasarla tranquilo junto a su familia y en el espacio que es considerado su hogar.