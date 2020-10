Luis Miguel DUDÓ de la paternidad de Miguel, primer hijo que tuvo con Aracely Arámbula

Luis Miguel y Aracely Arámbula fueron una pareja muy polémica de las muchas que existen en la farándula, debido a que todos sabíamos que Luis Miguel era uno de los famosos inalcanzables, pero cuando Aracely se embarazó del “Sol de México”, muchos creímos que era algo definitivo.

Pero, ¡oh! sorpresa, porque no sucedió como muchos creían, ya que la pareja entró en el ojo público de todos los medios y de sus fanáticos, y esto se volvió más fuerte cuando vino la separación y sobre todo, el desentendimiento del famoso intérprete de “Será que no me amas”.

¿Arámbula le fue infiel a Luismi?

Según un reportaje presentado por “MQT” Luis Miguel sí aceptó el primer embarazo de Aracely Arámbula y todo iba viento en popa, sin embargo, el cantante dudó de su paternidad, y en cuanto nació Miguel, su primer hijo, ¡le realizó la prueba de ADN!,

Según otro medio de comunicación, todas las dudas comenzaron a surgir cuando Aracely Arámbula empezó a estar más cerca del español Naín Thomas, esto un poco antes de que ella quedara embarazada, motivo que despertó las dudas de Luis Miguel, y por ello se atrevió a hacerle esta prueba a su hijo.

Aracely argumentó lo contrario

Sin embargo, recientemente en una entrevista con el programa de es “Suelta la Sopa” Aracely Arámbula negó rotundamente la supuesta infidelidad y toda la información en torno a sus hijos y a Luis Miguel, asegurando que el cantante fue el amor de su vida, razón por la que precisamente decidieron concebir a sus dos hijos.

