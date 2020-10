Tania Rincón FELICITA a importante integrante de HOY y aumenta RUMORES de posible llegada: FOTO

View this post on Instagram

Que maravilla poder disfrutar de lo tesoros de la madre tierra acompau00f1ados de Patricio. Estamos mu00e1s que agradecidos que desde pequeu00f1o tenga la fortuna de convivir con la naturaleza y asu00ed pueda hacer conciencia del respeto que debemos tener por cada ser vivo que habita este mundo. Hoy Patricio vio tortugas, guacamayas, peces de diferentes tamau00f1os, pumas y un sin fin de animales. Que rico es Mu00e9xico, que rico es disfrutarlo, que rico estar aquu00ed.