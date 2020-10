Reyli Barba enfrenta el miedo

Para Reyli Barba el miedo es el principal enemigo de la humanidad, al nublar el pensamiento de las personas, que crean barreras para defenderse, sin darse cuenta que dañan a sus seres queridos, esto lo vivió en carne propia, cuando los excesos dominaron su vida.

“Cuando salí de rehabilitación, supe que el miedo tenía que ser borrado de mi corazón y diccionario, sé lo dañino que es cuando se apodera de ti. También sé que es un sentimiento que sólo se apodera de las personas que no saben quiénes son, porque cuando te conoces, dejas de sentirlo”, señaló el cantante, quien en 2015 logró superar el alcoholismo que padecía desde años atrás.

Minutos antes de su participación en el programa de "Sergio Mayer sin restricciones", el compositor explicó que este sentimiento acecha a las personas cuando se sienten solas o abrumadas, pero deben entender que hay alguien que los cuida y realmente no están solos: “Cuando comprendes eso, el miedo desaparece automáticamente, pero también sé que mucha gente necesita tocar fondo y a veces es necesario”, afirmó.

Su más reciente disco lleva por nombre “La Metamorfosis” salió el año pasado, pero como compositor constantemente está escribiendo letras nuevas, aunque no todas verán la luz, en casi 30 años de carrera sólo ha sacado siete álbumes, porque según sus palabras, sólo edita música cuando encuentra algo de calidad.

No obstante, observa todo y a todos a su alrededor, ya que la inspiración llega en cualquier momento: “Las canciones nacen de lo que vives, pero de vivir sin anestesia, porque antes estaba anestesiados por el alcohol, ahora simplemente es observar la belleza de las personas, porque nadie es bueno ni malo”.

Chiapaneco de corazón, trabaja en campañas que garanticen un mejor futuro para los infantes del estado y hace un par de semanas, dio un concierto para recaudar fondos para este sector de la población, porque siente que para mejorar como país se necesitan niños soñadores. Sin embargo, cree que la clave para que los pequeños crezcan con amor, es tener padres que les transmitan este sentimiento.

“Esto sólo se logra con padres soñadores. No es un misterio, no hay sabios ni malos, se trata de una cadena de favores, de una predisposición genética, si soy bueno y amoroso con mis hijos, ellos también lo serán con los suyos, y así sucesivamente. La persona que mata, viola y lastima, no es mala, sólo fue violentada y lastimada, repite lo que le dieron, como animales que somos”, afirmó.