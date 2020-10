¿Qué fue del guapo 'Joaquín Mascaró' de "RBD"?

View this post on Instagram

Se cumplen 12 au00f1os de un capitulo hermoso de mi vida !! Una serie que me dio a conocer a nivel mundial , que me hizo conocer gente increu00edble !!!y que me abriu00f3 las puertas de muchos lugares y cosas gracias a dios!! Muy agradecido a @pedrodamian01 , a todos mis compau00f1eros por el gran trato que me han dado siempre !! Y sobre todo a ustedes que 12 au00f1os despuu00e9s me hacen sentir si cariu00f1o!!! ud83dudc95ud83dude4fud83cudffbud83dude4cud83cudffbud83dude4cud83cudffbud83dude4cud83cudffbud83dude4cud83cudffb