Sony quiere traer de regreso a un actor de 'Spider-Man 3'

Cuando en 2002 llegó la primera entrega de 'Spider-Man' de Sam Raimi, fue muy bien recibida por la gran mayoría los fans quedaron muy felices, por lo cual esperaban las futuras películas, sobre todo por los villanos.

Pero cuando Venom se presentó en la tercera parte de la saga, no tuvo una muy buena recepción.

Pues los fanáticos esperaban que este villano diera la talla de Tobey Maguire, era el encargado de darle vida al héroe arácnido, sin embargo el director no pensaba que esto fuera necesario, ya que consideraba que en la historia este no encajaba.

Pero posteriormente debido a la presión de los fans y del Sony, Venom fue incluido e interpretado por Topher Grace, con una muy mala recepción de la crítica y de sus los seguidores.

Topher Grace regresa como Venom

Pese a la mala experiencia, Sony quiere a Topher Grace de regreso dando vida a Venom.

Esta decisión se da gracias a que los fans recibieron bien la versión del personaje con Tom Hardy.

Ahora, un rumor del portal We Got This Covered ha revelado que Topher Grace podría volver como Venom, ya que Sony quiere al actor de regreso

Sin embargo se desconoce dónde aparecería, aunque se tiene claro que es para ser parte del multiverso en el que está trabajando Marvel.