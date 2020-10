Lorena Herrera está en contra del consumo de salchichas y otros embutidos

View this post on Instagram

Las carnes frias y embutidos son de los alimentos Menos saludables que hay! Por si no lo sabias: Las Salchichas y jamones mas econu00f3micos, los hacen con los desperdicios de la carne, con tripas y viceras, y siempre les agregan Gluten y Soya ( transgenica) ud83dude2a Aquu00ed te doy una opcion Saludable, Deliciosa y fu00e1cil para que hagas Salchichas en casa! Ingredientes para 3 salchichas medianas: * 150 grms de pechuga molida de pollo o pavo ( si puedes mejor orgu00e1nica) * poca cebolla super picadita *1/4 de pimiento finamente picado ( opcional) * condimentar con Pimienta, Ajo en polvo, salsa soya, hierbas finas ( Albahaca, oregano) *Si agregas 1 cucharada sopera de harina avena ( 15 grms) ( molida en la licuadora) Quedan mejor !!