Carla Estrada revela TODOS los detalles del supuesto hijo de Adela Noriega y Carlos Salinas: VIDEO

El pasado mes de agosto, el rumor sobre el supuesto hijo de Adela Noriega volvió a tomar fuerza, luego de que circulan en redes sociales unas fotografías en las que señalaban al joven que aparecían en ellas como el primogénito de la actriz que protagonizó telenovelas como “Amor Real” y “El privilegio de Amar”, entre otras, sin embargo, dichas imágenes resultaron ser falsas.

Y es que en los 90’s se filtró el rumor que Adela Noriega sostuvo una relación extramarital con el político mexicano Carlos Salinas de Gortari, misma que no se ha podido comprobar y que actualmente nuevamente ha dado mucho de qué hablar.

En entrevista para el programa “Chisme en vivo”, la productora Carla Estrada y amiga personal de Adela Noriega, reveló si es que la actriz tuvo o no un hijo con aquel expresidente de México.

“¡Claro que no! Claro que Adela no tiene ningún hijo, Adela es una niña maravillosa que ojalá encontrara una pareja y ojalá pudiera haber tenido un hijo pero la verdad no, yo estuve con ella, sé perfectamente que no tiene ningún hijo…” comentó Carla Estrada