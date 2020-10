¡”Quinceañera” vuelve! Thalía y Adela Noriega enamoran con FOTO juntas

View this post on Instagram

A todos los que me han acompanu0303ado desde mis inicios como ninu0303a en la televisiou0301n, a los que estuvieron conmigo en mi adolescencia creciendo conmigo, viendo mis novelas, siguiendo todos mis pasos, u00a1GRACIAS! u2b50ufe0f Pero, hoy nos dedicamos a celebrar los 30 anu0303os como solista desde mi primer disco u201cThaliau201d y desde el #PactoEntrelosDos que hicimos en ese momento. u2b50ufe0fu2b50ufe0f Son los mejores fans del mundo. Gracias por celebrar conmigo y por ser tan creativos. Adoro ver todo lo que hacen. u00a1Los Amo! ud83dude18ud83dude18ud83dude18 . . . #ThaliaTheLegend #Thalia30Anu0303osDeHistoria #Thalia30Anu0303osDespues #Thalia30Anu0303osDeExitos #Thalia30Anu0303osJuntoATi #TRetroThursday #TBT #TRetro #TRetroFriday #TThrowbackThursday #QueenOfLatinPop #ReinaDelPopLatino #ThrowbackThursday