¿Quién es la máscara?: Así GANÓ Vadhir Derbez la primera temporada

Este domingo 11 de octubre inicia la segunda temporada de “¿Quién es la máscara?” y será en punto de las 20:30 horas a través del Canal de las Estrellas cuando podrás disfrutar de las nuevas botargas que esconden la identidad de una celebridad.

La temporada pasada vimos personajes como “La Lechuza” y “El Camaleón” quien por cierto resultó ser el ganador de dicha emisión, es por eso que aquí recordaremos cómo fue que Vadhir Derbez se escondió hasta el último momento.

Las pistas de “Camaleón”

Cada personaje debe dar algunas pistas para que los investigadores, en este caso Yuri, Carlos Rivera, Consuelo Duval y Adrián Uribe tuvieron que adivinar de qué artista se trata.

“Camaleón” dio como primeras pistas que “No era único en su especie”, haciendo referencia a su famosa familia, además dijo que él “entrena como se debe, no porque esté marcado por su especie sino por que no es conformista”, pues Vadhir quiere ser reconocido por su talento y no por su apellido pues él canta, baila, actúa y otra de sus pasiones es la fotografía.

Los pronósticos

Solamente dos de los investigadores de la primera temporada de “¿Quién es la máscara?” adivinaron que dentro de la botarga de “Camaleón” se encontraba Vadhir Derbez.

Yuri, aseguraba que era Alan Estrada, mientras que Carlos Rivera pensó que Kalimba estaba dentro de esa botarga, pero Consuelo Duval y Adrián Uribe fueron quienes realmente supieron seguir todas las pistas y dar con la verdadera identidad de este personaje.

Así fue su presentación final

Las últimas presentaciones de “Camaleón” en el escenario de ¿Quién es la Máscara? Fueron de las más ovacionadas de la noche, y es que Vadhir interpretó el tema “Don’t stop me now” y “Me muero” a dúo con Carlos Rivera.

Aquí te dejamos ambas presentaciones para que revivas la final de la primera temporada de ¿Quién es la máscara?.