¿Quién es la máscara: Todo lo que debes SABER sobre segunda temporada del DIVERTIDO programa

View this post on Instagram

@omarchaparro vuelve para conducir, como solo u00e9l sabe, el secreto mejor guardado de la televisiu00f3n en u00bf#Quiu00e9nEsLaMu00e1scara? 2020 ud83dude0e. GRAN ESTRENO 11 de octubre, 8:30 p.m. #ConLasEstrellas