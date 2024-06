Elecciones 2024 INE reporta 2 mil 834 incidencias en jornada electoral

El Instituto Nacional Electoral (INE) reportó 2 mil 834 incidentes a lo largo de la jornada electoral, de las cuales se han resuelto mil 787. Algunas de las incidencias más fuertes son el robo de documentación electoral y que pobladores no dejaron instalar casillas.

Aun con las incidencias, en sesión extraordinaria del Consejo General del INE, se reportó la instalación del 97.64 por ciento de las casillas electorales, y únicamente 15 casillas no habían sido instaladas.

El INE reportó que se instalaron el 97.64 de las casillas que se tenían contempladas. Foto: X: @INEMexico

Con corte a las 14:00 horas, el organismo electoral contabiliza que el SIJE arrojó que se instalaron 166 mil 167 casillas en todo el país, lo cual corresponde a 97. 64 por ciento de las 170 mil 182 casillas totales.

De acuerdo con el reporte, únicamente 17 casillas (el 0.091 por ciento) no se pudieron instalar, pues se reportaron con incidentes.

Se instalaron 166 mil 167 casillas en todo el país para la jornada electoral de este 2 de junio. Foto: X: @INEMexico

Sobre las casillas no instaladas, se reporta que dos pertenecen a Hidalgo del Parral, Chihuahua, donde no se permitió por personas ajenas; tres casillas en el distrito 04 Jiquilpan de Juárez, Michoacán, por robo de la documentación electoral; dos casillas de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, por acuerdo de la asamblea de la comunidad que no quiso instalar las urnas; siete casillas en el distrito 09 de Oaxaca por conflicto existente entre los pobladores y no había garantías de instalación de casillas; y una casilla en el distrito 13 de Atlixco, Puebla, por robo de documentación electoral.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral también informó que 420 casillas cambiaron de domicilio por algún reporte de incidente.

El INE reportó una alta participación ciudadana en la jornada electoral de este 2 de junio. Foto: X: @INEMexico

En cuanto a la representación de los partidos políticos, se indicó que el PAN cuenta con representantes en el 65.89 por ciento de las casillas; PRI en el 60 por ciento; PRD en el 27 por ciento; el Verde Ecologista de México en el 46.40 por ciento; el Partido del Trabajo con 43 por ciento; Movimiento Ciudadano el 35 por ciento y Morena en el 89 por ciento de las casillas electorales.