Claudia Delgadillo aclara que sufrió episodio de hipoglucemia en San Sebastián del Oeste

Claudia Delgadillo aclaró que lo ocurrido en el municipio de San Sebastián del Oeste, Jalisco, durante un mitin de campaña se trató de un episodio de hipoglucemia y baja presión arterial provocado por ser paciente trasplantado, el calor y no haber consumido alimentos en un tiempo prolongado, con lo que desmintió que haya sido el consumo de alcohol la razón de la pérdida de equilibro, como se sugirió en redes sociales.

La candidata de Morena, PT, PVEM, Hagamos y Futuro reconoce ser trasplantada de un riñón desde 2013, el órgano fue donado por su hermano Roberto Delgadillo; en rueda de prensa convocada de manera urgente, estuvo acompañada por el médico nefrólogo del equipo que lleva el control por su trasplante, Jaime González Bojórquez, quien da fe de tener buen estado de salud.

“La licenciada Delgadillo ha estado sometida a estrés, largos periodos de ayuno, aunado a su situación de trasplantada renal, favoreció un episodio de hipoglucemia, esto es bajos niveles de glucosa en sangre, por lo que pudo tener alteraciones en su equilibrio, habla y marcha, por lo que recibió atención médica posterior corroborando dicho episodio. El ser un paciente trasplantado renal no le impide desarrollar cualquier tipo de actividad habitual, inclusive deportivas. Está en plenas condiciones médicas para desarrollar su vida como cualquier otro ser humano, inclusive gobernar un Estado”, explica el médico.

Delgadillo asegura que no toma alcohol, no declinará en su candidatura y asistirá al cuarto debate.

No tengo prohibido tomar un vino, no tengo prohibido eso, pero en un tema muy responsable de su servidora he cuidado de mi riñón. Me acaban de hacer exámenes iniciada la campaña, mi riñón sigue funcionando y, seguramente, mejor que el de todos ustedes. Roberto mi hermano fue el donador, me donó un riñón muy potente, tengo los exámenes.