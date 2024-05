Xóchitl Gálvez cierre de campaña EN VIVO: "Dios está con nosotros, ¿quién contra mí?" asevera en Edomex

La candidata presidencial agradece la presencia de los habitantes y pide gritos de "presidenta, presidenta".

Asegura que ganará pues los mexicanos no aguantan más mentiras, homicidios o que la gasolina no esté a diez pesos. "México quiere paz", asevera. Respalda a la candidata Cristina González y le asegura que no la dejará sola.

Quiero ser presidenta porque me importa tu familia, dice, y le pone un "ya basta" a que roben en el transporte pública. Promete recuperar apoyos para los municipios.

Agradece también a Brenda Alvarado y a Ana Lilia Herrera, dirigente priista. Asegura que Morena "está recogiendo la basura" y se lleva "lo peor del PRI y lo peor del PAN"

Asegura que Eruviel Ávila se fue para evitar rendir cuentas, pero promete que las rendirá.