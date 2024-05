Xóchitl Gálvez anuncia que cerrará campaña con "ceremonia espiritual" de carácter "íntimo" en Hidalgo

Xóchitl Gálvez confirmó que terminará su campaña electoral rumbo a la Presidencia de la República, en Tepatepec, Hidalgo, al exterior de la casa de sus abuelos maternos.

En entrevista, en donde reiteró que el último acto masivo, se llevará a cabo en Monterrey, Nuevo León, Gálvez Ruiz expuso que estuvo viendo los detalles del traslado, e indicó que hará un cierre más "íntimo y espiritual" recuperando sus raíces.

“Mi sueño era cerrar en Tepatepec, porque ahí empezó todo; entonces, va a ver un evento discreto, pequeño, afuera de la casa donde nací, la casa de los abuelos maternos, de Gabriel Ruiz y María López. Ellos ya no viven, obviamente, nacieron en el siglo antepasado. Ahí voy a cerrar en una ceremonia más espiritual, más conectando con mis raíces, conectando con mi esencia, con mis creencias, de donde vengo, la cultura donde pertenezco.”, dijo.

Previo al cierre de campaña en San Juan del Río, Querétaro, comentó que en este acto estarán sólo sus amigos cercanos de la primaria, preparatoria y de Mixquiahuala, del pueblo, y familiares.

Sobre las encuestas que la colocan en el segundo lugar de las preferencias electorales, indicó que es respetuosa de estos ejercicios, pero, aclaró que no cree que tengan mala fe, pero simplemente está convencida de que hay un voto oculto muy importante porque el ánimo que hay en la gente, no se sentía desde que ganó Vicente Fox, la Presidencia de la República, aunque la gente no lo diga ante las amenazas de Morena.

“No es una contienda que estemos a 20 puntos, no hay manera porque el ánimo de la gente dice otra cosa, pero entiendo que la gente no lo quiera decir, porque Morena se la ha pasado, amenazando a la gente, que, si no votan por ellos, les van a quitar los programas sociales”, comentó.

Recordó que una encuesta que señalaba que cuando fue candidata a delegada, una encuesta la ubicaba 17 puntos abajo, y al final ganó por cinco puntos.

Acusa a Sheinbaum de hacer uso de programas sociales en campaña

Denunció que Claudia Sheinbaum y los partidos que la apoyan, están haciendo uso de todo el aparato de programas sociales y los servidores de la nación, además de que tienen al más mañoso de todos los que han hecho fraude electoral en la historia de México, que es Manuel Bartlett.

En este marco, reconoció la lealtad a la patria de las fuerzas armadas y el sacrificio de no estar con las familias por lo que señaló que recuperará el honor de las Fuerzas Armadas.

"No me gusta ver como los corren de los pueblos a escobazos, a gritos, que no tengan el respeto y la honorabilidad que llegaron a tener en México, y los ha expuesto el Presidente porque los ha puesto a hacer, y tareas de seguridad que no le tocan a las fuerzas armadas", comentó.

Asegura que no le fallará a las mujeres y ser "daltónica"

La candidata Presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, afirmó que no le va a fallar a México en caso de ganar las elecciones federales, el próximo dos de junio.

En sus redes sociales, al compartir un video de la cantante Vivir Quintana Gálvez Ruiz envió también un mensaje dirigido a las mujeres en el que aseguró que las defenderá y será su compañera Presidenta.

“Quiero dormir sin deberle a la justicia, quiero un país sin duelo y sin madres buscando a sus hijas”. No voy a fallarle a México. Voy a ser aliada, voy a luchar por ustedes, voy a cuidarlas, apoyarlas y defenderlas. Voy a ser su compañera Presidenta”, comentó Xóchitl Gálvez.

Luego, en un diálogo virtual con la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMEXME)., Gálvez Ruiz señaló que ya en Palacio Nacional, será una Presidenta daltónica y gobernará para unir al país.

“Yo no quiero gobernar para dividir, yo quiero gobernar para unir, voy a ser una mujer daltónica como Presidenta. Voy a gobernar para los rojos, los amarillos, los verdes, los guindas, los morados, los azules, los naranjas. Ya es hora que México se una y salga adelante”, expuso.

Perfila apoyar a emprendedores

En este marco, la senadora panista con licencia expuso que, para impulsar el empleo, la economía y los nuevos proyectos, creará la Agencia Nacional para el Emprendedor, la Innovación y el Financiamiento.

Comentó que, gran parte de su propuesta, tiene que ver con fortalecer los programas sociales e impulsar los programas sociales que son indispensables en una etapa de la vida, pero no son suficientes para salir adelante. Comentó que van a trabajar para quitar todos los obstáculos que haya y que no permitan la generación de empleos, por lo que prometió estímulos fiscales para promover la apertura de nuevos proyectos.

La abanderada presidencial indicó que con este organismo se apoyará a la creación de nuevas empresas, principalmente para los jóvenes, buscar mecanismos fiscales y financieros diferenciados, respaldando principalmente a las pequeñas y medianas empresas que son la columna vertebral de la economía en México, y que serán importantes para impulsar el Nearshoring.

“Tenemos que desarrollar toda esa cadena de proveedores en México, pues antes de abrir operaciones; entonces, nos queda claro que sí tenemos que aprovechar el nearshoring, tenemos que apoyar a las Mypimes”, dijo.

Reconoció que se tienen que ver los mecanismos se plantean para fortalecer a las pequeñas empresas, los cuales se integrarán desde la Agencia Nacional para el Emprendedor, que es la que dará la pauta para el impulso de nuevos proyectos.

Sobre el tratamiento de desechos, indicó que aplicará una economía circular en el que será importante reusar, reparar, re fabricar y reciclar, conceptos que implementará con incentivos fiscales para las empresas que apoyen la política de reciclaje como parte de las medidas que se tienen que hacer para enfrentar el cambio climático.