¡Este triunfo nadie lo para, Coyoacán apostará por la experiencia y los resultados: Giovani Gutiérrez

La ciudadanía en Coyoacán ya decidió que apostarán por la experiencia y los resultados y seremos la opción que elijan este domingo 2 de junio en las urnas, sostuvo Giovani Gutiérrez, quien llamó a ejercer este derecho como una responsabilidad social, legal y fundamental para seguir construyendo la democracia.

Este miércoles concluyen las campañas electorales y en Coyoacán las y los ciudadanos están listos para acudir a las urnas en donde nosotros contamos con la mejor opción porque este proyecto ha sido exitoso y, desde hace dos años y medio, hemos dado resultados que son del conocimiento público, por eso este triunfo ya nadie lo para, expresó.

Gutiérrez Aguilar, representante de la Coalición Va X La CDMX para Coyoacán, lamentó el nivel de guerra sucia que se vivió en redes sociales. Sin embargo, se dijo contento de que estas acciones no hayan hecho mella en una campaña que se ve sólida, exitosa y que obtendrá el triunfo.

“Durante los dos meses de campaña no hubo ninguna encuesta seria que les diera la posibilidad de avance en Coyoacán a los adversarios; por el contrario, las simpatías y el apoyo estuvieron de nuestro lado. ¿La razón? Un gobierno de trabajo, comprometido y de servicio a la gente. Aquí entregaremos buenas cuentas y Coyoacán seguirá imparable con el proyecto que nosotros representamos”, explicó Gutiérrez Aguilar.

El representante de la Coalición PRI, PAN y PRD, añadió: “Fueron lamentables sus campañas negras, su siembra de odio, su lenguaje clasista y despectivo, sus groserías y ocurrencias -todas con pruebas en videos de redes sociales-, todo ello resultado de la inexperiencia y la ambición. Afortunadamente la ciudadanía se dio cuenta y en las urnas sancionará a quienes agreden, mienten y difaman.

Coyoacán ya decidió y será el proyecto con experiencia de gobierno, con resultados, con ideas y propuestas reales, como el de nosotros, el que logrará el triunfo”, dijo Gutiérrez Aguilar.

El aspirante a la alcaldía Coyoacán se dijo optimista y contento por el recibimiento de miles de personas en esta campaña en donde, el haber sacado a Coyoacán del sótano en donde lo dejaron las anteriores administraciones, ha sido la mejor carta de presentación.

“Este domingo 2 de junio tiene que ganar la democracia y no el miedo; tiene que ganar la experiencia y no la improvisación; tiene que ganar la propuesta y no el odio; tiene que ganar la verdad por sobre todas las mentiras que esparcieron otros; este domingo ganará Coyoacán, la CDMX y el país con nuevos proyectos eficientes y probados como los que ofrece la Coalición de PRI, PAN y PRD”, dijo.