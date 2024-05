Liderazgos de Morena, MC, PT y comunidades originarias se adhieren al proyecto de Lalo Rivera

Excandidatos y liderazgos de partidos como Morena y Movimiento Ciudadano, del Consejo Nacional Mexicano de Pueblos Originarios, Comunidades Indígenas y Afromexicanos, expresaron su apoyo al proyecto que le dará un Rumbo Seguro al Estado, encabezado por Lalo Rivera, candidato a la Gubernatura por la Coalición 'Mejor Rumbo para Puebla'.

Lalo Rivera señaló que esta decisión es muy importante para sus vidas pero también es trascendental para Puebla y para México "expresarles mi infinita gratitud por su valentía, por su determinación, por su convicción, y quiero decirles que no les voy a fallar a todos y cada uno de ustedes y a todos y cada uno de los municipios".

Líderes, candidatos y regidores se suman a Rumbo Seguro

En más de 60 municipios hay líderes, candidatos de otros partidos, regidores o miembros del proyecto contrario se han sumado a la búsqueda de un Rumbo Seguro "liderazgos que representan más de 60 mil votos".

Lalo Rivera también informó que a alguno de las o los que han expresado su apoyo se les ha amenazado a pesar de que es un país libre y democrático, "algunos de ellos no van a salir ante la opinión pública por estas amenazas a las cuales han sido objeto, por eso recalco la valentía de quienes si lo han hecho", comentó.

Finalmente, el candidato invitó a las y los poblanos que antes abrazaron una causa que les traicionó, mintió y engañó a que participen los dos días que quedan de campaña y votando el próximo 2 de junio por un Rumbo Seguro con Lalo Gobernador.

Lalo Rivera promete atender peticiones de los pueblos originarios

Rafael Tayeupa Ornelas del Consejo Nacional Mexicano de Pueblos Originarios, Comunidades Indígenas y Afromexicanas, -acompañado de Nayeli del Consejo de Ancianos y Gobernadora Indígena-, comentó que representan a los pueblos desde Yucatán hasta Baja California, y destacó que "no somos limosneros, somos científicos, somos doctores, arquitectos e ingenieros, hombres y mujeres herederos de conocimiento milenario", por lo que confía serán tomados en cuenta siendo este un contrato moral entre Lalo Rivera y los pueblos, ante el bastón de mando, la obsidiana y las plumas del águila, que tienen un gran importancia para los Originarios.

También expresaron su adhesión Geudiel Jiménez, excandidato de Morena en San Pedro Cholula; Leonardo Cabrera ex aspirante de Morena a la Presidencia Municipal de Chietla; Mayté Martínez, fue Delegada de la Comisión Estatal del PT y ex regidora de Izúcar de Matamoros; Germán Romero "Sherman", exdirigente juvenil de Morena en Ajalpan; Alejandro Olivares, exdirigente de MC en Tehuacán y ex amigo de Luis Miguel Barbosa; y Jonas López, expresidente auxiliar de San Hipólito Xochiltenango; entre otros liderazgos presentes en la conferencia de prensa.

