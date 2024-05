No seré gobernador de escritorio: Lalo Rivera

Lalo Rivera, candidato a la Gubernatura por la Coalición 'Mejor Rumbo para Puebla', afirmó ante dos mil personas en Atlixco que el Rumbo Seguro viene en camino para todas las familias que habitan el estado.

"Cuando sea gobernador no pienso despachar solamente en Puebla capital, voy a venir aquí a platicar con los empresarios, y me voy a reunir con los medios de comunicación, con las iglesias, directores de las escuelas, vamos a revisar y a trabajar sobre los planes y proyectos que se merece Atlixco. No voy a ser gobernador de escritorio", apuntó el abanderado de PAN, PRI, PRD y PSI.

Y puntualizó que el Rumbo Seguro no sólo es de palabras sino de propuestas concretas, las cuales presentó desde el primer minuto que arrancó campaña.

Lalo Rivera agradece apoyo de Marko Cortés

Marko Cortés felicitó a Lalo Rivera por hacer una gran campaña en todo el estado de Puebla. FOTO: Especial

Aprovechó este cierre para agradecer el apoyo y liderazgo a nivel nacional de Marko Cortés, Presidente del PAN y en lo estatal de Augusta Díaz de Rivera, Presidenta del CDE PAN y Carlos Martínez, Dirigente del Comité Ejecutivo del PRD, quienes han dado todo para que este proyecto sea ganador.

Por su parte, Marko Cortés felicitó a Lalo Rivera por hacer una gran campaña en todo el estado de Puebla, "a quien inició 15 puntos abajo, ya alcanzó y ya superó al candidato Armenta" por lo que aseveró que será el próximo gobernador.

También estuvieron en este cierre Liliana Ortiz; Cecilia Romero, expresidenta Nacional del PAN; las y los candidatos Benjamín Minutti por la Presidencia Municipal de Atlixco; Ana Tere Aranda al Senado de la República; Leonor Popócatl a diputada federal; y Paty Hidalgo a diputada local.

MYPR