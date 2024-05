Rita Ozalia cierra campaña llevando el mensaje de la transformación a diferentes municipios

Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, candidata al Senado de la República por MORENA, visitó Axtla de Terrazas, donde se presentó junto al Candidato a la Presidencia Municipal de esa localidad, Gregorio Cruz, ante 3 mil personas.

Lo anterior forma parte de las actividades de cierre de campaña que llevará a cabo en diversos municipios.

En este evento hicieron uso de la palabra Briseyda García, candidata a Diputada Federal; Gabino Morales, candidato a Diputado Federal Plurinominal; Mauricio Rodríguez Alonso, Delegado Estatal de la Campaña de la Doctora Claudia Sheinbaum; Gregorio Cruz y Rita Ozalia Rodríguez.

Todos ellos mencionaron la importancia de aplicar el "Plan C" para dar continuidad al “Segundo Piso de la Cuarta Transformación”, lo que representa dar el voto en todas las boletas a MORENA y de esta forma hacer realidad los 100 pasos para la transformación, los cuales buscan favorecer a todo México mediante programas y proyectos de desarrollo real que benefician a todas las esferas sociales.

En un emotivo mensaje, Rita Ozalia Rodríguez recordó su niñez en Axtla de Terrazas, resaltando cómo su madre sacó adelante a cuatro hermanas, inculcándoles principios, valores y un actuar con dedicación, lo que les permitió lograr un desarrollo profesional destacado.

La candidata reafirmó su compromiso de trabajar con los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

"Quiero ser la voz en el Senado que San Luis Potosí merece, para trabajar con justicia y dedicación. No puedo fallarles, no les voy a fallar," comentó.

En esta recta final de la campaña, la candidata hizo un llamado a la unidad entre el pueblo y los candidatos, y a votar con responsabilidad, enfatizando no dejar de votar, no accionar el voto de manera irresponsable y, sobre todo, no venderlo.

Con estas actividades, Rita Ozalia Rodríguez refuerza su compromiso con los potosinos y su visión de un San Luis Potosí más justo y equitativo, invitando a todos a ser parte activa de este proceso histórico para hacer que la Transformación sea una realidad en el Estado.