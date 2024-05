Marcelo Ebrard da su apoyo a Rita Rodríguez en San Luis Potosí

El candidato al Senado de la República por Morena y también Coordinador de Vínculo con Organizaciones Civiles y Mexicanos en el Exterior de la campaña de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard brindó este miércoles su total respaldo a la candidata al Senado por Morena en San Luis Potosí, Rita Ozalia Rodríguez, a quien consideró una garantía de los ideales del partido.

Así lo informó en un video compartido en sus redes sociales, en donde recomendó ampliamente a la aspirante a la Cámara Alta, que es una fiel defensora de las causas de todo lo que representa Morena y sus aliados en nuestro país:

"Para recomendarles ampliamente el respaldo a Rita Rodríguez, la conozco ya desde hace muchos años y es una garantía de que nuestros ideales, nuestras causas de lo que hoy representa Morena y sus aliados lleguen al Senado de la República, les habla Marcelo Ebrard, candidato a Senador de la República, y arriba San Luis potosí", se escucha decir al exsecretario de Relaciones Exteriores.

Rita Rodríguez busca mejorar las condiciones de los potosinos

La candidata morenista junto a Claudia Sheinbaum. FOTO: Especial

Rita Ozalia Rodríguez aseguró que tras los varios recorridos realizados en todo San Luis Potosí, ha podido dar cuenta de la gran aceptación al partido de Morena.

A su vez, manifestó que la razón principal que la mueve es el gran amor que le tiene al estado, así como su interés por mejorar las condiciones de los potosinos.

"A mí me mueve el gran amor que le tengo al estado, he recorrido muchas comunidades, los gobiernos anteriores han dejado en el olvido y rezago a la gente, como delegada política y como candidata al senado estoy muy interesada para que las condiciones de la gente sean mejores y más favorables".

Asimismo, la aspirante resaltó que lleva "tatuado" en su corazón los principios básicos de su partido Morena: "por el bien de todos primero los pobres", "no mentir, no robar, no traicionar".

En ese sentido, declaró que quiere ser la voz del pueblo potosino en el Senado de la República, "regresar a mi tierra y traer todos los beneficios que se puedan, quiero hacer algo diferente, deseo y sé que tengo la capacidad para hacerlo", concluyó.