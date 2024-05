Quiero ser la voz del pueblo potosino en el Senado de la República: Rita Ozalia candidata por Morena

Rita Ozalia Rodríguez, candidata al Senado de la República por Morena en San Luis Potosí, habló sobre sus principales cualidades como aspirante y por lo cual los potosinos deberían elegirla para representarlos.

En entrevista con Óscar Mario Beteta en El Heraldo Radio, destacó también que el pueblo potosino es bueno, noble y trabajador y que es importante darle continuidad a la Transformación en el estado.

Sigue leyendo:

Rita Ozalia presenta el plan C en Salinas de Hidalgo: la transformación continúa hacia un futuro próspero

Rita Rodríguez y Rosaura Campos Mendoza se comprometen a trabajar por las mujeres

Principios básicos de Morena

Rita Ozalia Rodríguez aseguró que tras los varios recorridos realizados en todo San Luis Potosí, ha podido dar cuenta de la gran aceptación al partido de Morena.

A su vez, manifestó que la razón principal que la mueve es el gran amor que le tiene al estado, así como su interés por mejorar las condiciones de los potosinos.

"A mí me mueve el gran amor que le tengo al estado, he recorrido muchas comunidades, los gobiernos anteriores han dejado en el olvido y rezago a la gente, como delegada política y como candidata al senado estoy muy interesada para que las condiciones de la gente sean mejores y más favorables".

Asimismo, la aspirante resaltó que lleva "tatuado" en su corazón los principios básicos de su partido Morena: "por el bien de todos primero los pobres", "no mentir, no robar, no traicionar".

En ese sentido, declaró que quiere ser la voz del pueblo potosino en el Senado de la República, "regresar a mi tierra y traer todos los beneficios que se puedan, quiero hacer algo diferente, deseo y sé que tengo la capacidad para hacerlo", concluyó.