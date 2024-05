Morena suma a panistas a sus filas

Sesenta integrantes del movimiento "La Ola Azul por la Transformación" se sumaron públicamente esta tarde a los proyectos encabezados por Clara Brugada y Claudia Sheimbaum, candidatas a la Jefatura de Gobierno y a la Presidencia de la República por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, así como al de todas y todos los candidatos de Morena, al “ver en estos una opción seria y real de gobierno”.

Durante la asamblea territorial que se llevó a cabo en Iztacalco, este movimiento de hombres y mujeres que fueron parte de la militancia del Partido Acción Nacional, externaron su inconformidad con el partido blanquiazul, “por no coincidir en los valores, formas y nula democracia de personajes como Xóchitl Gálvez y Santiago Taboada”.

Bajo el liderazgo del diputado Gonzalo Espina, antes del PAN, estos ciudadanos declararon que se suman a Morena para dar lucha e impedir que los candidatos del PAN obtengan un puesto de elección popular, "ya que ellos mismos han padecido sus malos gobiernos y la prepotencia que rige su actuar”.

Tras esta incorporación pública, Clara Brugada dio la bienvenida a las 60 personas que se sumaron “a este poderoso movimiento de la transformación”, y reconoció y agradeció al diputado Espino, ahí presente.

Ante cientos de entusiastas habitantes y organizaciones sociales de la alcaldía Iztacalco, específicamente de la colonia Agrícola Oriental, Brugada afirmó que esta localidad será prioridad para el gobierno de la Ciudad: “es la más consecuente, la más morenista, así que ¡llegó la hora de hacerle justicia!”

También frente a representantes de organizaciones como Fuerza Tequio, SUMA Democracia por la Ciudad, CAMPAC, Santos y Alma Hinojosa: grupo Acción Iztacalco, Clara Brugada aseguró que en esta alcaldía trabajará sobre dos ejes principales: la seguridad y el agua.

Recordó que para resolver el problema del agua, contará con el trabajo conjunto de Claudia Sheinbaum como presidenta, Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, y “con quien tienen enfrente”, porque la solución será metropolitana.

Como ha refrendado en varios escenarios, Brugada indicó que la estrategia será cambiar el modelo de gestión del agua; dejar atrás cien años de modelo extractivista y pasar a un modelo en el que se aproveche el agua de lluvia; llevarla a grandes reservorios, usar la mejor tecnología para potabilizarla.

"Es nuestra responsabilidad transformar la vida de la gente, para que se sientan orgullosos de haber votado por nosotros, que nos guiamos por los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Gobernar no es un premio, sino una responsabilidad para escuchar los problemas de la población y atenderlos de inmediato: somos gobiernos de territorio, no de escritorio".