Judicializar la elección es el sueño guajiro de Taboada: Clara Brugada

Clara Brugada, candidata a la Jefatura de Gobierno por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, afirmó que “judicializar la elección es el sueño guajiro de Santiago Taboada”.

En entrevista posterior a un evento con emprendedores en un hotel de Paseo de la Reforma, Brugada Molina apuntó que “ya (saben) que no van a ganar”. Incluso, destacó que ella y su equipo “van a ganar de manera contundente”.

“Pues piensa (Santiago Taboada) o trata de judicializar, por eso han hecho algunas estrategias adelantadas al respecto pero vamos a ganar de manera contundente”, destacó.

Reprocho que la oposición los 90 días de campaña se la pasaron diciendo que “ya vamos a alcanzar a Clara Brugada, llegamos al cierre y ya no crecieron, se estancaron y esta muy claras las definiciones”.

Refirió que su contrincante está desesperado, que ha recurrido a la compra de votos; incluso, destacó que han el modus operandi que incluye la “ruta del dinero”.

Agregó que está complemente segura que ganarán el 2 de junio, no obstante, “no porque vayamos a ganar bien vamos a permitir y quedarnos callados ante un ilícito que están cometiendo ante delitos electorales. Esta ciudad ya no esta para eso. Esta ciudad debe ser ejemplo de juego limpio de democracia y queremos que concluya bien”, finalizó.

Va por hacer de CDMX la capital del emprendimiento

Clara Brugada Molina, candidata a la Jefatura de Gobierno por la coalición "Sigamos Haciendo Historia", afirmó que potenciará y diversificará la economía de la Ciudad de México mediante la creación de una gran política pública de inversión y crecimiento con los sectores dedicados a la innovación y la tecnología.

En encuentro con empresarios que han emprendido proyectos innovadores y startups, Brugada afirmó que en su próximo gobierno de la ciudad conformará un gran fondo de inversión para desarrollar proyectos que impulsen la expansión de una industria moderna y la creación de políticas públicas que cierren la brecha digital en el sector económico.

En ese sentido, dijo que desde su futuro gobierno fomentará el crecimiento económico en áreas como la electromovilidad, energías renovables, servicios de logística, servicios digitales, tecnologías de información, servicios financieros, las industrias creativas, la industria farmacéutica, el turísmo, el manejo de residuos, proyectos hídricos, entre otros.

“Ahí es donde la capital tiene una gran oportunidad de desarrollo”, apuntó.

Señaló que el objetivo es hacer de la Ciudad de México la capital del emprendimiento, cambiar el modelo económico con un alto valor agregado, creciente densidad tecnológica e innovación permanente con prosperidad compartida.

Impulsarán especialmente empresas encabezadas por mujeres

Expresó su compromiso para apoyar desde el gobierno de la Ciudad a empresas encabezadas por mujeres, dando preferencia en licitaciones públicas, así como impulsar la inclusión financiera para que nadie se quede atrás y acuerdos con universidades, para que estudiantes se involucren en la participación y creación de empresas de innovación tecnológica.

Brugada Molina manifestó que realizará una profunda reforma administrativa para agilizar y diversificar la contratación de empresas por parte del gobierno. Asimismo, señaló que incrementará el financiamiento para ciencia y tecnología que permita convertir a la ciudad en un faro en este rubro.

Reiteró su propuesta de convertir a Vallejo en el polo de desarrollo tecnológico de la ciudad y del país. Además, propuso instaurar un premio a las startups y crear una feria para la proyección de sus proyectos y compartir experiencias de éxito.

Afirmó que desde su gobierno romperá el récord en inversión pública, principalmente en movilidad.

"Nos estamos proponiendo romper el récord de 160 mil millones", resaltó.

En el encuentro con empresarios de innovación y tecnología destacó la presencia de Marcelo Ebrard, Maribel Domínguez, Carlos Candelaria, Felipe Vallejo, Pablo Yanes, Manola Savalsa, Enrique Leninz, Karla Berman, entre otros.