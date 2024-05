Se demostró lo que dijimos: Sheinbaum se pronuncia tras apoyo de exdirectora de Signa Lab a Xóchitl Gálvez

Durango, Durango.- Las quejas ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por seleccionar a Signa Lab para seleccionar las preguntas del primer debate estaban fundadas.

Así lo señaló la candidata presidencial por la coalición Sigamos Haciendo, Claudia Sheinbaum, después de que Rossana Reguillo, exdirectora de Signa Lab, manifestara su apoyo a Xóchitl Gálvez, abanderada del PRI, PAN y PRD.

Ayer, 270 miembros de la comunidad cultural firmaron un manifiesto de respaldo a Gálvez, entre ellos Reguillo; Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín también estamparon su rúbrica.

"De los que firman ahí ya todos sabíamos que apoyaban al PRIAN y a la candidata del PRIAN, no hay ninguna novedad en el frente, así diría Pancho Villa estando en Durango, no hay novedad en ninguno de los firmantes", agregó.

Como parte de la estrategia de seguridad, nosotros no vamos a declarar guerras, afirmó la candidata presidencial por la coalición Sigamos Haciendo, Claudia Sheinbaum.

En conferencia de prensa, la morenista reiteró que buscan darle continuidad a la estrategia del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Nosotros en la Ciudad hicimos una estrategia de seguridad que tiene que ver con la generación de violencia, independientemente de cuál es la causa de la generación de violencia; eso da una perspectiva distinta porque lo que queremos es que no haya homicidios, que no haya robo con violencia, que haya paz, que haya tranquilidad y que haya seguridad. Para eso, hemos diseñado una estrategia que es, hasta cierto punto, continuidad de la estrategia del presidente, porque nosotros no vamos a declarar guerras; eso ya lo probó el país y eso no sirve para nada, al contrario, genera mucho más violencia"