Advierte Taboada que seguirá denunciando violencia política: no vamos a quedarnos cada quien con su golpe

El candidato a la Jefatura de Gobierno, Santiago Taboada Cortina, de la coalición "Va X la CDMX" se dijo seguro de ganar las elecciones del 2 de junio; pese a ello, afirmó que no dejará de denunciar la "violencia política" en contra de la oposición.

“Miren, yo se los he dicho muchas veces, vamos a ganar, no se engañen, nada más que no podemos dejar pasar, ni no tener un antecedente de todas las porquerías que hicieron. ¿Por qué? Porque no vamos a quedarnos después del 2 de junio de cada quien con su golpe. Nosotros vamos al seguimiento. ¿Por qué? Porque hay personas, porque hay gente de los equipos de trabajo, ciudadanos que ni la debían ni la tenían, fueron violentados”, indicó.

Sigue leyendo:

"El Zócalo es nuestra última parada que nos llevará al triunfo", dice Santiago Taboada

Lía Limón: con Xóchitl Gálvez y Santiago Taboada ganan los ciudadanos

Acusan agresiones contra militantes en la alcaldía Tláhuac

Durante la conferencia de prensa del lunes por la mañana con algunos de los aspirantes a las demarcaciones de la Ciudad de México, Ana Karen Yáñez, candidata de la alcaldía Tláhuac denunció que la semana pasada en un recorrido por una unidad habitacional, varios militantes fueron agredidos y amenazados por órdenes de Araceli Paz, funcionaria pública de Tláhuac.

“Fuimos a varias unidades habitacionales y desde que llegué, los vecinos me empezaron a decir que había algunas personas que estaban recibiendo llamadas de Araceli de Paz, que es funcionaria pública de la alcaldía de Tláhuac, y que les estaban diciendo que si no se retiraban de esa asamblea, les iban a quitar todos los apoyos”, explicó.

Por su parte, Giovani Gutiérrez, candidato de la demarcación Coyoacán, sostuvo que en dicha alcaldía ya se está viendo como René Bejarano tiene las manos dentro de la elección.

“Se ve que ya están metiendo las manos René Bejarano en esta elección en Coyoacán. Morena representa todo lo que nosotros ya no queremos. No solo condicionan los programas sociales en estas últimas semanas, llegan a decirle a todos los vecinos que si no votan por ellos o no ponen una lona de ellos en sus casas, les quitarán los programas sociales”, agregó.

Finalmente, Taboada Cortina sostuvo que su cierre de campaña fue el día domingo en la concentración de la Marea Rosa junto con la candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, en donde los militantes exigieron democracia y declaró que durante la semana y media que sobra de campaña, acompañará en sus cierres a los candidatos a puestos de alcaldías.