"El Zócalo es nuestra última parada que nos llevará al triunfo", dice Santiago Taboada

Santiago Taboada, candidato a la Jefatura de Gobierno por la coalición “Va X La CDMX”, aseguró que la movilización capitalina en el Zócalo de la “marea rosa” es “la última parada de este largo viaje que lo llevará al triunfo en tan solo 15 días”, ello en alusión a las elecciones a nivel federal del dos de junio.

En el Zócalo de la Ciudad de México, el aspirante a la jefatura de gobierno dijo que esta movilización “la clase media sabe marchar” y que estos también pueden tomar las calles para manifestarse.

“Muy, muy buenos días y muchas gracias por estar aquí en este día histórico, donde la ciudadanía, donde los partidos, donde los que creemos en las luchas estamos aquí reunidos. Hoy este Zócalo es la última parada de este largo viaje que nos llevará al triunfo en tan solo 15 días. Este Zócalo respira esperanza y futuro. Como lo decía nuestra próxima presidenta, Xóchitl Gálvez, la esperanza cambió de manos”, dijo.

No es una lucha clasista

De acuerdo con Taboada, desde el mensaje que dio en el Zócalo de la Ciudad de México, la coalición en la que se encuentra no busca polarizar a la sociedad con esta movilización “con una lucha clasista”.

“Hoy a mis 38 años represento a una nueva generación, a la generación del cambio en la Ciudad de México" Créditos: Especial

“Hemos defendido las causas de un México justo, de un México libre, de un México que perdió el miedo. Creyeron que los pésimos resultados de sus gobiernos no tendrían consecuencias. Creyeron que la clase media no sabía marchar y aquí estamos, que las mujeres y que los jóvenes no tomarían las calles. Le dieron la espalda a los trabajadores, a los comerciantes, a los empresarios, a los médicos, a las enfermeras, a los académicos y a las madres buscadoras; prefirieron abrazar a los delincuentes que abrazar a las víctimas. Polarizaron profundamente la ciudad en una lucha clasista emprendida por ellos”, dijo.

El candidato a la jefatura de gobierno hizo un recuento de sus actividades en esta campaña electoral y aseguró que representa a una nueva generación de la política en México, al tiempo que ha resuelto distintos problemas en la capital.

“Hoy a mis 38 años represento a una nueva generación, a la generación del cambio en la Ciudad de México. He recorrido, he escuchado, he conocido y he resuelto muchos de los problemas que hoy le duelen a la ciudad; por eso hoy asumo el compromiso, asumo el compromiso de esta agenda de la sociedad civil para que juntos logremos hacer de la Ciudad de México el mejor lugar para vivir”, agregó.

En entrevista exclusiva con El Heraldo de México, Taboada Cortina indicó las personas que se dieron cita en el Zócalo capitalino "dijeron hasta aquí".

Llamó a la ciudadanía a "abarrotar las urnas este 2 de junio".

Fernanda García

