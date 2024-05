Máynez acusa que medios siguen su campaña de forma negativa y pide equidad en la cobertura

El candidato presidencial por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, aseguró que los medios de comunicación se han dedicado a cubrir su campaña de una forma crítica y negativa, esto tras una queja que presentó su partido el día de ayer frente al INE por supuesta inequidad de cobertura.

“La incomodidad de los medios de comunicación que están respondiendo no a una acción de Jorge Álvarez Máynez, no a una denuncia de Jorge Álvarez Máynez, sino a un monitoreo que hace el Instituto Nacional Electoral que les dice que están ignorando nuestra campaña, invisibilizándola y que cuando llegan a cubrirla, a darle cobertura, siempre es con un enfoque negativo, somos la campaña que tiene más comentarios negativos en los medios de comunicación, menos positivos y menos cobertura, a eso le hemos dado la vuelta precisamente con las redes sociales”, señaló.

Al término de su presentación con estudiantes, el abanderado del partido naranja apuntó que la queja presentada el día de ayer y al respecto del comunicado que emitió la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) dijo que Movimiento Ciudadano solo pide lo que está escrito en la Constitución, que es la democracia y el principio de equidad.

Aunado a ello, Álvarez Máynez dijo que espera que se atienda la petición de darle más cobertura a su campaña e hizo hincapié en que no busca que se hable bien de su partido o que le den más cobertura que a las otras dos candidatas, sino que haya un acceso equitativo.

Yo espero que con diálogo, con buena disposición, como la hemos tenido nosotros, siempre con ellos y con todos los representantes de cualquier medio de comunicación, se pueda atender esta petición que es muy clara, equidad. No queremos que hablen bien de nosotros nada más. No queremos que nos den más que a los demás. Simplemente que haya un acceso equitativo y que la gente pueda decidir en libertad y con conocimiento.

Finalmente, al ser cuestionado sobre las quejas de comunicadores que le han pedido entrevistas y no han recibido respuesta, el emecista afirmó que no ha negado ninguna de ellas.

Es que es falso, pero es evidente que yo no puedo dedicar mi campaña a ese tema. Pero esos que lo denuncian, particularmente, Luis Cárdenas y Mario Maldonado. Yo he ido con Luis Cárdenas a entrevista y la verdad es que tuvimos un diálogo respetuoso. Pero vean nada más cómo hacen el tuit, cómo me faltan al respeto, cómo me adjetivan, me dicen una serie de cosas que es evidente que ellos no están procurando una cobertura informativa o periodística, sino que tienen un sesgo, tienen una preferencia.