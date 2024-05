Afirma Máynez sentirse orgulloso de lo que ha logrado dentro de la política

El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, aseguró que a la fecha se siente orgulloso del camino que ha andado desde que entró en la política, aunque algunos priistas los relacionan con el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador.

“Cuando me querían sacar eso los del PRI, cuando querían sacar que yo defendí a Andrés Manuel en el desafuero, que luche a lado de López Obrador por muchos años y me querían sacar una foto ahí de hace más de 20 años, yo la subí y le dije a la gente que a lo mejor no saben esa historia, que yo me siento orgulloso del camino que he andado, de las rutas que he trazado, de las luchas que he dado”.