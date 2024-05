Santiago Taboada ofrece certeza jurídica a desarrolladores inmobiliarios en CDMX

En un encuentro con desarrolladores inmobiliarios, el candidato de la coalición “Va X la Ciudad de México” a la jefatura de Gobierno, Santiago Taboada Cortina, ofreció certeza jurídica y oportunidades para los empresarios del sector que abandonaron la CDMX en busca de mejores escenarios para invertir.

Al ofrecer su mensaje, el abanderado de la coalición conformada por el PAN, PRI y PRD, señaló que para llevar a cabo su estrategia de ciudad es crucial la participación del sector inmobiliario, ya que solo así se puede dotar a la población de los servicios que requieren.

Para mí es un sector estratégico, lo he dicho en público, lo he hecho en privado, no soy de esas personas que en la mañana los señalan y en las noches los saluda. Creo firmemente en que el desarrollo es un punto estratégico”, dijo.