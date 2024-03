Sostenibilidad en el desarrollo inmobiliario, una tendencia que va en auge: Gustavo Felipe Tomé Velázquez

El sector inmobiliario está experimentando una transformación hacia la sostenibilidad: “Desde la planificación hasta la construcción y la gestión, los proyectos inmobiliarios están adoptando prácticas más responsables para garantizar un futuro más equitativo y saludable”, refiere Gustavo Felipe Tomé Velázquez, especialista en la industria inmobiliaria.

El experto menciona que esta tendencia está transformando el panorama de la construcción en México, desde prácticas de diseño eco-amigable hasta la adopción de certificaciones verdes reconocidas internacionalmente, como Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) y Excellence in Design for Greater Efficiencies (EDGE).

Sigue leyendo:

Si AMLO interviene en las elecciones provocará un "grave daño" a la democracia: Ángel Ávila

Pide PRI en Congreso capitalino que distribución de agua no sea condicionada electoralmente

"Estas certificaciones validan el compromiso con la sostenibilidad y ofrecen un marco sólido para evaluar y mejorar el desempeño ambiental de los edificios”, detalla Gustavo Felipe Tomé Velázquez.

La sostenibilidad deja de ser una opción y se convierte en un requisito fundamental en el desarrollo inmobiliario

LEED, por ejemplo, evalúa el uso eficiente de la energía, el agua y los materiales de construcción, así como la calidad ambiental en interiores. Mientras que EDGE se enfoca en mejorar la eficiencia en el uso de recursos y reducir los impactos ambientales durante la etapa de diseño y construcción.

Para el especialista, la sostenibilidad ha dejado de ser una opción para convertirse en un requisito fundamental en el desarrollo inmobiliario, pues los consumidores, inversionistas y reguladores están demandando cada vez más edificaciones que minimicen su impacto ambiental y promuevan un estilo de vida más sustentable.

De acuerdo con información del Consejo Mundial de Edificación Verde, se estima que los edificios sostenibles pueden lograr ahorros significativos en recursos y energía. Según datos de la organización internacional, estos edificios pueden reducir el consumo de agua hasta en un 40%, disminuir hasta un 30% el uso de energía y la emisión de gases contaminantes, además de contribuir a una reducción de entre el 50% y el 75% de los desechos generados por construcción y demolición.

"La construcción sostenible no solo beneficia al medio ambiente, sino que también puede tener un impacto positivo en el rendimiento económico y la reputación de un proyecto", menciona Gustavo Felipe Tomé Velázquez. "Los edificios certificados como sostenibles tienden a tener costos operativos más bajos a lo largo de su ciclo de vida, además de atraer a inquilinos y compradores preocupados por el medio ambiente".

Tomé Velázquez destaca la importancia de la integración de estrategias de sostenibilidad

En cuanto a las mejores prácticas en este ámbito, Tomé Velázquez destaca la importancia de la integración de estrategias de sostenibilidad desde las etapas iniciales de diseño y planificación del proyecto. "Es fundamental involucrar a expertos en sostenibilidad desde el principio, para identificar oportunidades de mejora y optimizar el desempeño ambiental del edificio", afirma.

Con la sostenibilidad consolidándose como una tendencia en el desarrollo inmobiliario, se espera que cada vez más proyectos en México adopten prácticas y estándares que promuevan la preservación del medio ambiente y el bienestar de la comunidad:

"Es fundamental impulsar una industria más consciente y responsable con el entorno. Solo así podremos garantizar un desarrollo sostenible que preserve nuestros recursos naturales para las generaciones futuras", concluye Gustavo Felipe Tomé Velázquez, especialista en la industria inmobiliaria.

MYPR