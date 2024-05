Propone Santiago Taboada crecer la oferta cultural y los estímulos para artistas en la CDMX

El candidato a la Jefatura de Gobierno de la coalición "Va X la Ciudad de México", Santiago Taboada Cortina, aseguró que de ganar las elecciones del 2 de junio crecerá la oferta cultural y los estímulos a las disciplinas como las artísticas y culturales, así como lo hizo cuando era legislador.

“La manera en la que vamos a poder acercar y vamos a poder crecer en la oferta cultural de la ciudad, es en la creación de nuevos públicos, no tengamos duda de ello, pero para eso tenemos que tener un gran abanico de oportunidades y de posibilidades y ese gran abanico lo tenemos que construir entre todos", dijo.

Perfila replicar estímulos aplicados a cine y teatro

El panista agregó que "cuando pensábamos en ampliar los estímulos a más disciplinas artísticas y culturales, era porque había sido un éxito lo que pasó en cine y en teatro" por lo que cuestionó:

"¿Por qué no replicarlo a otras disciplinas? ¿Por qué no replicarlo a producciones audiovisuales? ¿Por qué no replicarlo a la danza? Y ese fue el concepto en el que creímos. Por eso he planteado de manera muy puntual como jefe de gobierno, que quiero replicar ese modelo que legislamos en su momento, que se aplicó en el país, pero que lamentablemente se eliminó, ahora en la Ciudad de México”, abundó.

Perfila democratizar espacios para que artistas los utilicen

Foto: Especial

Durante su reunión con la Asociación de Actores y Compositores de México detalló la importancia de democratizar los espacios públicos que son del gobierno para que los diferentes artistas se puedan presentar.

“Para mí lo más importante es que podamos entender que los diferentes públicos, en las diferentes audiencias, en las diferentes realidades, tenemos que también democratizar los espacios, los espacios que son del gobierno, que el gobierno tiene, que el gobierno administra y que no hay mejor manera de tener un espacio cultural, un espacio público cultural que ustedes nos ayuden no solamente a participar en ellos sino a que formen parte de la programación cultural de lo que también queremos ver en la ciudad de México”, explicó.

Por su parte, Martín Urieta, presidente de la Sociedad de Actores y Compositores resaltó que desde hace muchos años, el candidato del PRI, PAN y PRD ha demostrado que sí le interesa todo lo que le sucede a los demás. Además le deseó éxito en lo que queda de la campaña.

“Santiago Taboada ha comprobado que le interesa todo lo que le suceda a los demás… Yo te necesito Santiago, te deseo de todo corazón un éxito repugnante y contundente en tu campaña”, afirmó.