Clara Brugada delimitará zonas para desarrollos inmobiliarios en CDMX

La candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” a la Jefatura de Gobierno, Clara Brugada, descartó que, en caso de ganar el próximo 2 de junio, vaya a implementar una moratoria urbana en las alcaldías que carecen de agua.

No obstante, dejó en claro que a través del Plan de Desarrollo Urbano, se establecerán zonas en las que sí se puede o no construir desarrollos inmobiliarios.

Sigue leyendo:

Detectan exceso de obras en las 10 colonias afectadas por agua contaminada: Batres

Claudia Sheinbaum destaca 125 mil acciones de vivienda en CDMX

Lo que no podemos es tener ambigüedades. Es mejor definiciones y decir en tales, corredores, en tales zonas, en tales lugares, porque tienen condiciones, adelante el desarrollo inmobiliario. En donde, pues, tenemos problemas porque no hay agua, hay una escasez, la gente se opone, en fin”, expresó.

En entrevista tras una reunión con transportistas en la alcaldía Iztacalco, la morenista refirió que en un encuentro que tuvo con desarrolladores inmobiliarios les pidió iniciar con este proceso de definición.

Ellos van a construir esta política pública que defina en donde sí, en donde no, para que cuando entremos a gobernar en octubre, ya tengamos definidos los lugares. De eso se trata”, agregó.

Al cuestionarle si ella recomendó a Federico Taboada, quien fuera integrante de su consejo asesor para quedar como encargado de despacho del Instituto de Planeación, Brugada Molina negó su designación y dijo que “él es una persona muy preparada en estos temas urbanos”.

Sin embargo, no fue que yo hiciera la propuesta, él por sus propios méritos obtuvo ese lugar y pues vamos a todavía esperar a que después del 2 de junio podamos tomar las decisiones. Lo importante de acá es que es una persona muy preparada con una visión de ciudad que nos lleva al desarrollo y esto es clave. Yo he aprendido mucho de él, pero son decisiones que se tomaron aparte y que no tuvo que ver este proceso de campaña”, manifestó.