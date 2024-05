Clara Brugada promete desaparecer los microbuses de la CDMX

"Mi gobierno concluirá para siempre el microbús como medio de transporte y apoyaremos para la sustitución de unidades”, se comprometió la candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Clara Brugada.

Durante una reunión con transportistas en la alcaldía Iztacalco, Brugada Molina dejó en claro que este sector debe tener transporte nuevo y financiado para garantizar bienestar a ellos, así como al público usuario.

La candidata a Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada por la coalición Morena- PT y PVEM

No obstante, señaló que “no quiero hablar todavía” de un posible aumento a la tarifa al transporte público, pues reconoció que “es un tema complicado y difícil”.

Qué los ciudadanos sepan que los transportistas están por mejorar el transporte público. Llegó el momento para que los transportistas se reivindiquen ante la ciudadanía. Con nuevo transporte, con apoyo total del gobierno y sin dejar a nadie excluido o fuera de los procesos de modernización del transporte”, apuntó.

Acompañada por la candidata al senado, Ernestina Godoy, y la aspirante de su partido a la alcaldía de Iztacalco, Lourdes Paz, la morenista enumeró 10 acciones en beneficio de este sector.

Manifestó que las acciones que destacan son: implementar estrategias para combatir el robo abordo de transporte público, convertir este espacio en una zona libre de hostigamiento y violencia contra las mujeres, avanzar en la digitalización de trámites, constituir con los transportistas nuevos corredores, mantener los bonos de chatarrización, apoyar a la sustitución de unidades que tengan 10 años, programas de condonación y apoyo a vivienda.

En esta nueva era, no podemos hablar de modernización sin derecho. Así que, vamos a trabajar para que todos los concesionarios y trabajadores puedan acceder a servicios médicos incluidos seguimiento y atención a las familias y también atención a embarazo y parto de las familias de los transportistas”, agregó.

Finalmente dijo que “vamos a trabajar de la mano con ustedes sin privilegiar a un grupo u a otro, sino garantizando la pluralidad del transporte de la ciudad. No voy a estar por encima de los problemas. Vamos de la mano a resolverlos y no vamos a actuar en contra de sus intereses. Queremos que sean los mismos intereses mejorar el transporte y garantizar que vamos a desechar lo que no sirve”, concluyó.