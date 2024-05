Brugada: Funcionarios corruptos permitieron desorden en desarrollo urbano en CDMX

La candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Clara Brugada, se reunió con la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), a quienes les dejó en claro que el término “Cártel Inmobiliario” no se refiere a este sector sino “a los funcionarios corruptos” que permitieron un desorden en materia de desarrollo urbano.

En Santa Fe, Álvaro Obregón, la morenista señaló que los respeta, pues de ante mano sabe que “cumplen con la ley”, por ello les ofreció que de manera coordinada que construyan “una política pública de crecimiento del desarrollo inmobiliario en la ciudad con ustedes”.

Sigue leyendo:

Sebastián Ramírez exige a Taboada explicar relación con inmobiliaria implicada en caso de corrupción

Clara Brugada afirma que presentó 30 propuestas en materia de agua y combate a la corrupción

Cuando hablamos de Cártel Inmobiliario no me refiero a los constructores, no me refiero a la industria del desarrollo inmobiliario porque ustedes cumplen con la ley y porque siempre están preocupados por cómo cumplir la ley. Cuando hablo de Cártel Inmobiliario me refiero a los funcionarios corruptos que hicieron que el crecimiento urbano tuviera esta situación”, apuntó.