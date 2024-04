Sebastián Ramírez exige a Taboada explicar relación con inmobiliaria implicada en caso de corrupción

El presidente de Morena Ciudad de México, Sebastián Ramírez Mendoza, exigió al candidato de "Va X la CDMX" a la Jefatura de Gobierno capitalino, Santiago Taboada, explicar su relación con Rodrigo Pedro Fernando Espriu López y Esteban Fabián Espriu Aguilar, dueños de la inmobiliaria Espriu Bienes Raíces S.A de C.V, que acusó que ha sido beneficiaría del llamado "Cártel Inmobiliario".

En conferencia de prensa aseguró que esta empresa construyó el inmueble que habita actualmente el panista, además del edificio ubicado en Petén 329 en donde se le decomisaron cinco departamentos a Luis Vizcaino, exdirector general Jurídico y de Gobierno de la alcaldía Benito Juárez, acusado de enriquecimiento ilícito.

“Este inmueble el propio Luis Vizcaino ya reconoció que forma parte de la trama que como bien dijo Clara Brugada es la trama de corrupción más grande del Siglo XXI en la Ciudad de México; este inmueble lo construyó el desarrollador Espriu que casualmente también construyó el inmueble en donde vive Santiago Taboada. Esto es gravísimo, esto demuestra que Santiago Taboada sí está relacionado con el Cártel Inmobiliario”, dijo.

Asegura que hay evidencias que lo ligan con el caso

El dirigente partidista señaló que aunque la estrategia de Taboada es deslindarse poco a poco del grupo delictivo que lidera junto con Jorge Romero y Christian Von Roehrich no le será tan fácil debido a que las evidencias que lo ligan a la corrupción inmobiliaria son irrefutables.

“Esta es la Casa Blanca de Santiago Taboada, con este caso es ya imposible que se siga deslindando del Cártel Inmobiliario. Qué casualidad que entre los cientos de departamentos que se rentan en la alcaldía Benito Juárez de pura casualidad Santiago Taboada fue a rentar un departamento construido por uno de los desarrolladores emblemáticos del Cártel Inmobiliario”, apuntó.

Reiteran que Taboada y el PAN pidieron que no se mencionara el "cártel inmobiliario"

El candidato de "Va X la CDMX" en el debate de este domingo. Foto: Especial

En tanto, el senador César Cravioto mostró el oficio mediante el cual Taboada y el PAN solicitan al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) prohiba a los dirigentes y militantes de Morena hablar sobre el Cártel Inmobiliario ya que afecta su imagen.

“No nos vamos a dejar amedrentar de ninguna manera. Desde aquí le mandamos un mensaje al Instituto Electoral de la Ciudad de México: no se dejen presionar por el corrupto de Taboada y por los panistas para que nos censuren y no podamos hablar del Cártel Inmobiliario. Fíjense lo miedosos que están de que sigamos hablando de estas corruptelas, pues claro que no les gusta, por qué, porque están metidos hasta el copete”, destaco.

Cravioto Romero también hizo un recuento de "las mentiras de Taboada" durante el segundo debate de los candidatos a la Jefatura de Gobierno, entre ellas los permisos de factibilidad que el Sistema de Aguas otorgó para la construcción de algunos inmuebles en Benito Juárez que están relacionados con la corrupción inmobiliaria.

“Claro que todas esas obras tenían factibilidad de agua, pero tenían factibilidad de agua para ciertos niveles, el problema del Cártel Inmobiliario son todos los niveles extra que hicieron sin esa factibilidad. Estamos hablando de más de mil departamentos ilegales que han gastado más de 23 millones de litros de agua de manera irregular”, concluyó.